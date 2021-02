Koronavirus ONLINE: Tisíce dávek nadějného léku míří do ČR. A JIP lůžka stále dochází

"Lidé získali dojem, že za všechno může nouzový stav a až nebude, tak bude dobře. Nebude. Musíme to vydržet a já doufám, že nezakopneme. Nechci, abychom se v cílové rovince střelili do hlavy. Zatím to tak vypadá. Lidé pravidla nedodržují, vláda ztrácí důvěru, ale i díky opozici se snažíme vytvořit nějaký národní konsenzus. Takže to by mohlo pomoct, ale bylo by strašně nešťastné, aby nám zkolabovaly nemocnice," řekl v rozhovoru v Epicentru Blesku ministr vnitra Jan Hamáček. Promluvil o aktuální situaci, o Prymulovi, který po vyhrožování tvrdým lockdownem vyrazil na VIP tribunu na Slavii, i o ministr zahraničí Tomáši Petříčkovi, který bude usilovat o křeslo předsedy ČSSD.