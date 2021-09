Koronavirus ONLINE: Testování očkovaných nebude, smetl Vojtěch úvahy Duška. A další uzávěra?

Letos do začátku července, než bylo s Tuniskem kvůli pandemii přerušeno letecké spojení, zavítalo do této severoafrické země 7099 Čechů. Po přeřazení destinace na české takzvané mapě cestovatele vypravily cestovní kanceláře (CK) první lety 4. září. Za Tuniský národní úřad pro cestovní ruch to českým novinářům řekla Kateřina Dušková. Čeští turisté létají do Tuniska zpravidla do začátku listopadu.

Zájem úřadů v Tunisku je sezonu ve spolupráci s CK a leteckými společnostmi prodloužit a ideálně Čechy přesvědčit, že je tato země vhodná k návštěvě po celý rok. Pokud by mimo hlavní sezonu fungovalo pravidelné letecké spojení jako dříve, Dušková věří, že poptávka ze strany Čechů by byla. Zima je podle ní ideální například pro objevování Sahary.

Vzhledem k omezením souvisejícím s šířením nákazy koronaviru začali loni čeští cestovatelé do Tuniska létat od 15. srpna. Běžně tam přitom první Češi na dovolenou přilétají už začátkem května. Za celý uplynulý rok Tunisko navštívilo zhruba 26.500 českých turistů.