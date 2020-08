Koronavirus ONLINE: Téměř 20 tisíc případů v ČR. A Rakušané zavádí přísnější kontroly

V Tunisku je letos kvůli pandemii koronaviru otevřeno mezi 70 a 80 procenty hotelů. Hotely se plní především o víkendech, kdy do nich přijíždí lokální klientela. Postupně ale do severoafrického státu, který otevřel hranice 27. června, cestují hosté z dalších zemí. Stěžejním evropským trhem pro Tunisko je Francie, která tvoří kolem 32 procent turistů z Evropy. Nezanedbatelné místo mají i Češi, kterých loni do země přicestovalo 109 tisíc. ČTK to řekl tuniský ministr cestovního ruchu Mohamed Ali Toumi.

