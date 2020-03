Bude se vyplácení ošetřovného prodlužovat z 9 dnů na více? Schillerová je proti

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pro Blesk Zprávy promluvila k ošetřovnému, které zajímá rodiče, jejichž děti po uzavření škol musí zůstat doma. Zavedení delší doby proplácení (dnes je 9 dnů, resp. 16 dnů u samoživitelek) nepodporuje.

„To by chtělo změnu legislativy, musíme se o tom poradit. Je to přechodné období. Změna legislativy by už znamenala, že ta situace prostě taková bude definitivní. My si myslíme, že v tuto chvíli je skutečně důležité, aby lidé chodili do práce. Vemte, že třeba zdravotnictví nám stojí na ženách. Sestřičky, hodně lékařek jsou ženy. Pokud prostě zůstanou doma, tak nám začne zdravotnictví kolabovat, což si prostě nemůžeme dovolit,“ podotkla po jednání v ČNB s guvernérem Rusnokem.

„My potřebujeme mít ty lidi opravdu v tom nasazení. Spíš se budeme bavit o tom, že možná vhodnější by byla nějaká forma dotačního programu, možná v rámci MPSV. Uvidíme, s čím kolegové přijdou. Chápu, že maminka, které zůstane doma prvňáček, nemůže chodit do školy a ona je samoživiteka, nemá babičku, nemá nikoho, tak chápu, že pro ni je to potom velice složitá situace, být na 60 procent. Ale tam by právě měl cílit ten dotační program. Já bych nepodporovala to, abychom měnili legislativu plošně,“ dodala vicepremiérka.