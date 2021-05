Koronavirus ONLINE: Superdodávka vakcín Pfizeru má v EU zelenou. A 1631 případů za pátek v ČR

Japonský premiér Jošihide Suga v Tokiu, Ósace a dvou dalších prefekturách prodloužil až do konce května stav nouze kvůli pokračujícímu šíření koronaviru. Nové opatření vyvolává otázky nad osudem již jednou odložených letních olympijských her, které by v Tokiu měly začít 23. července.