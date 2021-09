Koronavirus ONLINE: Studie o protilátkách v Česku, 261 případů za den a testy prvňáků

Americká filmová a distribuční společnost Paramount Pictures odloží uvedení dvou filmů s Tomem Cruisem. Snímek Top Gun: Maverick, který navazuje na film z roku 1986, do amerických kin přijde v květnu 2022. Až do září 2022 si diváci počkají na snímek Mission: Impossible 7. Informoval o tom mluvčí mediální a zábavní společnosti ViacomCBS, pod níž Paramount Pictures spadá. Harmonogram ovlivňuje šíření koronaviru.

Pokračování Top Gunu, jehož vstup do kin se během pandemie covidu-19 několikrát odložil, se má na velkých plátnech objevit 27. května, kdy mělo být původně uvedeno sedmé pokračování řady Mission: Impossible. Tento snímek do kin vstoupí 30. září. Hlavní hvězda obou filmů Tom Cruise se podílí i na jejich produkci.

Distribuční společnosti se pokoušejí odhadnout, kdy se do kinosálů vrátí diváci. Naposledy jejich plány narušilo šíření nakažlivější mutace koronaviru delta.

Řetězce kin jako AMC Entertainment, Cineworld či Cinemark spoléhají na to, že filmy typu Top Gun: Maverick pomohou zpět do sálů přilákat diváky. Doufají zároveň, že jiné velkorozpočtové filmy se budou držet plánu. Například nová bondovka Není čas zemřít (No Time to Die) by se měla v kinech promítat od 8. října. Ačkoli ani tento snímek neušel zpoždění, filmové studio MGM jeho uvedení už znovu posouvat nechce.

Jeff Bock, který se ve společnosti Exhibitor Relations zabývá analýzou médií, považuje rozhodnutí Paramount Pictures posunout Top Gun: Maverick za „chytrý krok“. „Paramount potřebuje, aby se z toho stal světový hit,“ napsal na twitteru. Podmínky tomu ale podle něj zatím příliš nenahrávají.