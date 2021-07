Koronavirus ONLINE: Strmý růst čísla R v Česku, covid pasy běží a bič na dovolenkáře

Testování bude povinné po návratu ze všech zemí. Povinně budou muset zaměstnavatelé trvat na tom, aby jim lidé po návratu z dovolené předložili negativní testy. „Zaměstnance, kteří byli v zahraničí, považujeme za největší riziko. Uvažovali jsme o testování každého, kdo byl nepřítomný v práci, ze strany Legislativní rady vlády to bylo posouzeno, že to možné není,“ dodal. Plán má bránit nekontrolovanému šíření varianty covidu-19 delta. Lidé tak budou muset mít při návratu buď antigenní test (ne starší 48 hodin) či PCR test (ne starší 72 hodin), nebo se budou muset testovat do pěti dnů po návratu. Do té doby musí podle ministra nosit respirátor.

Výjimku mají očkovaní a ti, co jsou v ochranné lhůtě po prodělání covidu (180 dní).