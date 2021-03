Koronavirus ONLINE: Středočeský kraj povolá posily. A Svrčinová krok od nahrazení Rážové

Německo již brzy začne proti nemoci covid-19 očkovat seniory starší 65 let také preparátem společnosti AstraZeneca. Podle informací listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) to doporučí německá očkovací komise Stiko, která by své stanovisko mohla oznámit ještě dnes. AstraZeneca byla v Německu dosud používána jen pro osoby mladší 65 let, neboť Stiko nebyla přesvědčena o účinnosti vakcíny u starších ročníků.

Stanovisko k použití vakcíny AstraZeneca vyhotovila očkovací komise podle FAZ ve středu, do nynějšího poledne pak byl stanovena lhůta pro interní hlasování, od kterého se ale očekává souhlas. Poté by měla Stiko informovat příslušné instituce, úřady a také spolkové země, které si očkování samy organizují.