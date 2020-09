Koronavirus ONLINE: Školáci v Praze nasadí roušky, povinné budou i v obchodech, bary na noc zavřou

Česko by mohlo vypadnout ze zeleného seznamu v Německu, řekl Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. „Máme zatím s ohledem na nárůst v posledních několika málo dnech informaci z Německa, že tam zvažují – to podtrhuji, není to ještě zdaleka rozhodnuto – že by buď celou Českou republiku, nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem. To je zatím skutečně v rovině úvah,“ uvedl náměstek.