Italský cestovní ruch přijde od března do května kvůli koronaviru o 7,4 miliardy eur, odhaduje podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio. Do Itálie podle něj od 1. března do 31. května přijede o 31,6 milionu méně turistů, než se čekalo před rozpukem nákazy. Odhad se zakládá na vývoji z posledního týdne, uvedl svaz podle agentury ANSA.