Koronavirus ONLINE: Senioři se dočkají návštěv, arcibiskup v nemocnici a nakažený premiér

Při lyžování se koronavirus pravděpodobně příliš nešíří. Řekl to dnes krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Obavy však vyvolává přesun lidí do lyžařských areálů a zpět v prostředcích hromadné dopravy a shlukování rekreantů. „Soudím, že lidé se nenakazí tím, že se řítí na lyžích po svazích,“ poznamenal dnes Ryan na brífinku WHO, která už dříve uvedla, že koronavirus se mnohem obtížněji šíří ve venkovním prostředí na čerstvém vzduchu.

Několik evropských zemí včetně Itálie, Německa, Francie a částečně i Rakouska omezuje lyžařskou sezonu v obavě před pandemií. Švýcarsko už nyní lidem lyžování umožňuje za přísných protiepidemických opatření.