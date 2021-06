Koronavirus ONLINE: Senior bojoval s covidem 10 měsíců. A v Česku zůstanou povinné respirátory

Největšími prioritami po návratu dětí do škol by podle učitelů měla být obnova jejich motivace k učení a podpora jejich vzájemných vztahů a duševního zdraví. Za méně podstatné považuje většina pedagogů dohnání znalostí a dovedností. Pouze devět procent se jich domnívá, že by prioritou měla být běžná výuka. Do doučování by bylo ochotných zapojit se kolem čtyř pětin učitelů, pokud by za to dostali dost peněz. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti PAQ Research a projektu Kalibro pro organizaci Učitel naživo.