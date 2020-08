Koronavirus ONLINE: Roušky od 1. září nebudou ve školách ani obchodech plošně, Vojtěch otočil

Pokud budou dnešní kontrolní testy na nový koronavirus u fotbalistů Plzně negativní, páteční úvodní zápas nové prvoligové sezony s Opavou se odehraje. Uvedl to Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. V západočeském týmu je od středy jeden hráč s nemocí covid-19.

"Když budou všichni hráči Plzně negativní, v pátek se hraje. Další varianty máme rozpracované. V okamžiku, kdy by se tam objevil další pozitivní nález, tak hráči, ty nejbližší kontakty, by musely být znovu přetestovány. Ten hráč by musel jít do izolace," řekl Svoboda na tiskové konferenci před sezonou.

"Vzhledem k tomu, že dnes je čtvrtek a to přetestování by se nestihlo udělat do zítřejšího zápasu, pak bychom řešili otázku odložení zápasu. Jestli o den, nebo na pozdější termín," dodal Svoboda.