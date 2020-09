Koronavirus ONLINE: Respirátory pro lidi nad 60, návrat roušek a další strmý růst nakažených

Americký investigativní novinář Bob Woodward vydává knihu s názvem Hněv. Tvrdí v ní, že americký prezident Donald Trump věděl o tom, jak nebezpečný je koronavirus, i když riziko vždy zlehčoval. Trump prý věděl, že virus může zabíjet, nechtěl prý ale způsobit paniku. Tvrzení podporují zveřejněné nahrávky z února tohoto roku, na kterých Trump říká, že koronavirus je horší než chřipka, přenáší se vzduchem a je vysoce nakažlivý. Na nahrávce z března pak Trump přímo říká, že chce věc bagatelizovat. Americký prezident tak teď čelí kritice, že kvůli podcenění situace v USA zemřelo zbytečně obrovské množství lidí.

Trump knew it was worse than the flu.



Trump knew coronavirus was deadly. #TrumpKnew and he did nothing. pic.twitter.com/rWKzj5Ti1i