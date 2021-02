Koronavirus ONLINE: Respirátory nejspíš zlevní. A zaměstnavatelé tlačí na vládu kvůli očkování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dnes v usnesení vyzvalo vládu, aby umožnila převoz pacientů s covidem-19 z Karlovarského kraje do německých nemocnic. Kraj nemůže o převozu pacientů do sousední země rozhodnout sám. Na pokračující kritickou situaci v chebské nemocnici, kde chybí volné kapacity intenzivní péče, upozornili o víkendu signatáři výzvy Otevřete hranice sanitkám. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v neděli na sociálních sítích uvedl, že vozit pacienty z přetížené nemocnice do Německa je nesmysl.