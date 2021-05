Koronavirus ONLINE: Radost ze zahrádek kazí déšť. A 30 lidí bude moct sportovat uvnitř

Restaurace by mohly otevřít zhruba za 3 týdny. „Vycházíme z toho, že ta incidence klesá, a vycházíme z toho, že jsem řekl, že zbytek provozoven budeme otevírat v polovině června,“ řekl k dalšímu režimu rozvolňování ministr Havlíček. „V lepším případě by to mohlo být okolo 7. června,“ dodal.