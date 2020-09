Koronavirus ONLINE: Prymula v Česku přitvrdí, nakažená primátorka a červená od Německa

Ministr zdravotnictví Roman Prymula už byl 11x testován na koronavirus, pokaždé negativně. „Není to příjemné, to uznávám. Vadí mi, že lidé, co se nakazí, bez své viny, jsou stigmatizováni. Není to onemocnění, kdy je člověk nečistý a špinavý nebo byl vyvrhelem společnosti. Po deseti dnech je člověk neinfekční a nasazovat mu psí hlavu, že se nakazil, je nekorektní,“ upozornil Prymula.