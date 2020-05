Koronavirus ONLINE: Prymula chce otevřít hranice s Rakouskem a návrat z Chorvatska bez testu

„S Rakouskem nevidím sebemenší problém, proč i na naší straně by hranice neměly být otevřeny,“ uvedl v České televizi náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Zmínil podobně dobrou epidemiologickou situaci obou zemí. Vláda bude režim na hranicích řešit na odpoledním jednání, Rakušané otevřeli všechny hraniční přechody s Českem v neděli. Z české strany je otevřeno ale osm pro automobilovou dopravu a dva vlakové. Zatím platí, že kontroly na hranici s Rakouskem a Německem mají pokračovat do 13. června. Právě to by ale mohlo odpolední jednání vlády změnit.