Koronavirus ONLINE: První výhody pro očkované a změny u testů v českých hospodách

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje. Za čtvrtek přibylo 1218 nových případů, o zhruba 350 méně než před týdnem. Vláda ustoupila od plánu, aby testy hostů na restauračních zahrádkách kontrolovali provozovatelé, nakonec to bude policie s hygieniky. Od soboty bude umožněn vstup osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny, z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, Očkovaní budou mít i výhody při návratu z rizikových zemí - nebudou muset do karantény. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.