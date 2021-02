Koronavirus ONLINE: Prudký nárůst v nemocnicích. A zavřené skiareály se dočkají peněz

Kraj Vysočina chce do dvou týdnů začít pilotně testovat provoz v prvním očkovacím centru mimo nemocnice, které vzniká v pelhřimovském kulturním domě Máj. Od poloviny března by měla být připravená další čtyři očkovací centra ve zbylých okresních městech. V Jihlavě poskytl pro očkovací centrum budovu někdejšího vědeckotechnického parku podnikatel Jakub Klobása za symbolickou jednu korunu nájemného. Novinářům to dnes řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

„Rád poskytnu prostory pro dobrou věc,“ řekl Klobása.