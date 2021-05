Koronavirus ONLINE: Při zátahu na odmítače opatření policie našla zbraně. A 29 948 mrtvých v ČR

Ve Zlínském kraji dostalo očkování proti covidu-19 přes 35 procent obyvatel starších 16 let. Ukončené očkování má 13,7 procenta obyvatel kraje nad 16 let, řekl dnes novinářům krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. V kraji žije asi 580.000 lidí, z toho téměř 486.000 je starších 16 let. Do středy bylo podáno 239.836 dávek vakcíny, ve středu zdravotníci aplikovali 4536 dávek.

Hejtmanství v posledních týdnech opakovaně vyzývalo obyvatele kraje k očkování, lidí čekajících na termín očkování nebylo mnoho. Po pondělním uvolnění registrace k očkování lidí nad 40 let se termíny podle Lučana více zaplnily, v očkovacích centrech v kraji jsou obsazené zhruba na týden. „Kdo se teď bude chtít naočkovat, dostane termín za tři až osm dní,“ uvedl Lučan. Na termín očkování nyní čeká 3200 lidí.