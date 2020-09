Koronavirus ONLINE: Přes 3 tisíce případů za čtvrtek v ČR. A roušky i na akce venku?

Nejvíce interpelací si dnes ve Sněmovně „užil“ premiér Andrej Babiš (ANO). Řada dotazů směřovala i na financování. Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) vypočítal, že zrušením superhrubé mzdy, příspěvkem pro seniory a stravenkovým paušálem přijdeme o 150 miliard ročně. Ptal se tak premiéra, jak nepřivést republiku „na buben“.

„Ty vaše obavy já nesdílím, my nemůžeme dělat to, co dělali vaši partneři z opozice, že to celé zazdili. Brali lidem peníze. Policisti neměli ani na benzín. Důchody nula. Všechno. Takže my děláme pravý opak, protože chceme zkrátka, aby lidi se nebáli o svoji budoucnost a aby zkrátka i utráceli a aby zkrátka ta spotřeba obyvatelstva fungovala,“ uvedl Babiš na obranu s tím, že vláda provedla řadu investic, a s tím, že se nemusí naplnit ani celý očekávaný schodek.