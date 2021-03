Koronavirus ONLINE: Přes 26 tisíc mrtvých v ČR. A laboratoř odhalila v Brně novou mutaci

Ministerstvo školství vyzvalo ředitele škol, aby uvedli, kolik budou pro zajištění testování ve školách potřebovat antigenních testů na covid-19. Kvůli včasné distribuci testů by ředitelé škol měli požadované počty testů zanést do centrálního registru do 1. dubna, uvedlo ministerstvo školství v tiskové zprávě. Žáci by se mohli do školních lavic vracet postupně od 12. dubna.

„Sběr dat se týká zejména počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a žáků a studentů, u kterých je předpoklad, že by mohli do škol nastoupit v rámci první fáze rozvolnění oblasti školství,“ uvedlo ministerstvo školství.