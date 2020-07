Koronavirus ONLINE: Přes 100 nových případů v Česku a nákaza uzavřela firmu na roušky

Testy na koronavirus pro samoplátce by mohly být za měsíc či dva levnější, cena by mohla klesnout k 500 korunám. Nyní se cena pohybuje kolem 1 700 korun. V Rozstřelu webu iDNES.cz to dnes řekl epidemiolog Roman Prymula. Věří také, že vakcínu proti koronaviru se podaří vyvinout do konce letošního října, vyrobit miliardy dávek ale může trvat rok. V jiném rozhovoru pro web Reflex.cz Prymula označil za absurdní slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělali epidemiologové a vláda je pouze schvalovala.