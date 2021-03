Koronavirus ONLINE: Potíže vakcíny AstraZeneca i v Itálii. A nouzový stav se prodlouží?

Blatný sdělit výhled na další týdny odmítl. „Vývoj té epidemie není vhodné předpokládat na měsíce dopředu tak, jak vidíme v ostatních zemích nyní, kde dochází k výraznému horšení té situace,“ uvedl ministr Jan Blatný (za ANO). „Z tohoto důvodu jsem opatrný ne proto, že bych nechtěl říct nějaký konkrétní horizont na týdny a měsíce dopředu, ale proto, že se snažíme k tomu přistupovat zodpovědně,“ podotkl.

U vakcín AstraZeneca potvrdil, že v březnu přijde namísto 200 tisíc zhruba 120 tisíc dávek. "Obecně to není takový výpadek, který by nějak zásadně nebo signifikantně ovlivnil celou očkovací strategii, nebo znamenal, že těch cílů, o kterých se bavíme, by nemělo být dosaženo," podotkl.

"Není pravda, že by někde ležely vakcíny, které by nebyly používané, a nebo někde čekaly," vzkázal Blatný s tím, že an každou vakcínu je nějaký termín.