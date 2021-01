Koronavirus ONLINE: Po skandálu s očkováním končí i šéf nemocnice. A chaos u registrací

„Kapacity nemocnic pro pacienty s covidem-19 jsou nadále v několika krajích na hraně své maximální vytíženosti, důvodem je nákaza personálu, zejména zdravotních sester,“ uvedl náměstek ministra Vladimír Černý, který má na starosti národní dispečink intenzivní péče. Využívají se podle něj všechny možnosti personální výpomoci, armády, studentů zdravotních škol a lékařských fakult nebo dobrovolníků.

„Úroveň péče odpovídá objektivní skutečnosti nedostatku kvalifikovaného personálu a pro udržení co největšího možného rozsahu zdravotní péče u co nejvyššího počtu potřebných pacientů dochází ke snížení obvyklých organizačních, ošetřovatelských nebo diagnosticko-léčebných standardů,“ dodal náměstek. Podle něj ale nejsou informace o tom, že by nebylo možné pacienty umisťovat na odpovídající lůžka. Narážel tak na informace v médiích, že taková situace minulý týden nastala například v chebské nemocnici.