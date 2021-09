Koronavirus ONLINE: Plně očkovaným se otevřou USA, A Pfizer je bezpečný pro děti 5+, tvrdí firma

Během galavečera k předávání cen Emmy padla na covid a pandemii celá řada narážek. „To je šílené. Přešel jsem od utírání potravin k tomu, aby mi Paul Bettany kýchal do obličeje... Takže to je velký týden. Jestli mi někdo bude kýchat do obličeje, Paule, chci, abys to byl ty,“ říkal ve svém výstupu herec, režisér a scénárista Seth Rogen. Herec a bavič Cedric the Entertainer podotkl deníku Daily Mail: „Je to tady opravdu úžasné, na rozdíl od toho, o čem mluvil Seth. Je to příjemné. Všichni jsme očkováni. Museli jsme dostat vakcínu, abychom sem přišli.“