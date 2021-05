Koronavirus ONLINE: Pfizer i pro děti 12 let, velké rozvolnění od pondělí a varování expertů

V neděli by se mělo rozhodnout, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Novinářům ve Sněmovně to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud se očekávalo, že se budou od začátku června registrovat všichni lidé starší 16 let.

„Bavíme se o tom a čekáme, jak proběhne odbavování těch, kteří jsou takzvaně před závorou. Budeme mít přesnější informace v neděli,“ uvedl Vojtěch. O tom, že by se znovu otevřela registrace pro užší skupinu, se jedná kvůli tomu, že poměrně velký počet lidí stále čeká na dávku vakcíny.

„Je to dáno tím, že nabíhají druhé dávky. Dostáváme nějaké dodávky, lidé chodí na druhé dávky a prvoočkovaní možná musí chvíli čekat. Proto to musíme naplánovat tak, abychom systém třeba ze dne na den nezahltili a lidé čekající na druhé dávky byli doočkováni. Vyhodnotíme to podle aktuálních čísel v neděli,“ dodal ministr.