Koronavirus ONLINE: PCR testy zlevní na 614 Kč, nastínil šéf VZP. O antigenních se jedná

Epidemiolog Maďar v Otázkách Václava Moravce připomněl, že pandemický zákon se nemá vztahovat jen na tuto pandemii. „Dříve či později a možná spíše dříve přijde další pandemie,“ upozornil Maďar. Podle něj je třeba, aby Česká republika měla vlastní středisko kontroly a prevence nemocí a byl by velmi nerad, kdyby toto téma zaniklo po volbách nebo kvůli tomu, že to bude stát mnoho peněz. Podle něj by to měla být priorita současného ministra zdravotnictví.

Vyzvednul to, že země po SARSu, které po pandemii taková centra zřídila, byly na koronavirus lépe připravené.