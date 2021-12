Koronavirus ONLINE: Omikron nově v Brně a mezi školáky na Blanensku. A urychlení třetí dávky

Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, budou v Rakousku nejspíše od února čelit hrozbě pokuty až do výše 3600 eur (91.500 korun). Vyplývá to z návrhu zákona o povinném očkování, který dnes představila rakouská vláda. Podle ní budou vakcinaci muset podstoupit všichni lidé starší 14 let, informovala agentura APA.

Ve zkráceném procesu bude stát trestat neočkované pokutou 600 eur (9150 korun), v řádném pak částkou 3600 eur. Podle ministryně pro ústavnost Karoliny Edstadlerové se lidé budou moci zaplacení pokuty vyhnout tím, že se dodatečně nechají očkovat.