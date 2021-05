Koronavirus ONLINE: Očkování dětí nad 12 let ještě v červnu. A 505 případů za čtvrtek v ČR

„Kdo počítá s tím, že pojede v červenci nebo v srpnu na dovolenou, bude moct nechat naočkovat i své děti,“ věří Svrčinová, že se blíží také doba očkování dětí od 12 let. Děti do šesti let se při cestování se svými rodiči podle hlavní hygieničky nebudou muset testovat.

„Budou vyčleněna jen některá očkovací centra, kde budou dětští lékaři,“ dodala hygienička k organizaci testování v očkovacích centrech.

Podle ministra Adama Vojtěcha by se mohla během léta také snížit cena PCR testu. „Vypadá to velmi pravděpodobně na pokles ceny, měla by být asi 614 korun,“ tvrdí Vojtěch.