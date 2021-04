Koronavirus ONLINE: Obchody i služby otevřou 3. května, míní vláda. A opatření zrušil soud

Strategie rozvolňování v gastronomii by se dala uchopit lépe a efektivněji i podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která vyvíjí pokladní a manažerské systémy pro restaurace. Vhodné by podle něj bylo například zahájit debatu o tom, zda stravovací provozy neotevírat postupně, po regionech, jako to dělají některé zahraniční země. „Navíc, pokud by bylo možné implementovat výsledky covid pass programu do pokladních systémů restaurací, bylo by možné touto cestou efektivně pracovat s kapacitou podniků. Bohužel s námi jakožto vývojáři těchto systémů doposud nikdo nejednal,“ řekl.