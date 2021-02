Koronavirus ONLINE: Obchody chce Havlíček řešit znovu. 11 553 případů za čtvrtek

Z přetížené Nemocnice Sokolov převezou dnes odpoledne pražští záchranáři deset pacientů s covidem do nemocnice v Humpolci. Pacientům je poskytována kyslíková terapie, nejsou ve vážném stavu. Sanitky vyrazí z pražské výjezdové základny Kundratka ve 12:30, do sokolovské nemocnice by měly dorazit po 14:00. Uvedla to dnes na svém webu pražská zdravotnická záchranná služba.

Sokolovská nemocnice se dál potýká s velkým počtem pacientů s covidem, lůžka proto musí uvolňovat pro nově příchozí. „Převoz určitě pomůže, protože se obáváme velkého náporu pacientů o víkendu, jako tomu bylo minulý týden,“ řekla ČTK mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová. Kvůli velkému náporu o víkendu musela nemocnice v úterý na čas zastavit nový příjem pacientů.