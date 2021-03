Koronavirus ONLINE: Nouzový stav na Velikonoce je blíž. A Plaga má plán pro školy a školky

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s vyššími odměnami za práci v době epidemie pro záchranáře než pro nemocniční personál nesouhlasí, dál chce pro obě skupiny stejně, uvedla ČT.

Zdravotníci mají dostat odměny ve výši 75 tisíc korun, záchranářům dnes premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil 120 tisíc. „Asi by se nám velmi těžko obhajovalo, že sestřička, která je 24 hodin na covidovém oddělení a pečuje jenom o covidové pacienty, a původně je to třeba sestra z dětské rehabilitace, která dělá něco, na co původně ani nebyla školena, tak že by měla dostat méně peněz než záchranář,“ řekl Blatný v ČT.