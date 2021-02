Koronavirus ONLINE: Nouzový stav do konce února, navrhují hejtmani. A Německo zavírá dveře

Vyhlásit nouzový stav pro část území podle ústavního právníka Jana Wintra legislativa umožňuje. Zda by to v současné situaci nebylo obcházení ústavy, by záleželo na odůvodnění. Posouzení této možnosti podle něj není úplně jednoznačné. Připustil, že nouzový stav vyhlášený jen v části ČR by mohl být sám o sobě novým nouzovým stavem, pro který by vláda po dobu 30 dnů nemusela mít souhlas Sněmovny. Pokud by byl ale zdůvodněn stejně jako dosavadní nouzový stav pro celé území, dal by se vnímat i jako jeho pokračování, které Sněmovna tento týden odmítla. Wintr to dnes řekl na dotaz ČTK.