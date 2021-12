Koronavirus ONLINE: Nejnižší nárůst případů od konce října. A 4 tisíce hospitalizovaných v ČR

Pro vstup do Dánska budou od pondělí i očkované osoby potřebovat negativní test na covid-19, rozhodla dnes vláda. Požadavek se vztahuje na neočkované i očkované, nikoli však na ty, kteří již covid-19 prodělali, a na děti. Lidé s bydlištěm v Dánsku si mohou vybrat, zda test před cestou do Dánska absolvují v zahraničí, nebo do 24 hodin po vstupu do země. Nařízení bude platit nejméně do 17. ledna.

Cestovatelé se mohou prokázat PCR testem, který bude platit 72 hodin, nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin. Při prvním nedodržení podmínek hrozí pokuta 3500 dánských korun (11.800 korun).