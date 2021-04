Koronavirus ONLINE: Nejméně případů od září v ČR. A Evropa žaluje AstraZeneku

Zástupci poskytovatelů ubytovacích služeb vyzývají vládu, aby co nejdříve umožnila otevření ubytovacích zařízení, a to bez dalších podmínek. Přístup kabinetu považují za nerovný, nařízení nejsou podle nich adekvátně vysvětlena a podložena fakty a tvrdými daty. V opačném případě budou současná vládní opatření nahrávat tomu, že se část odvětví přesune do zóny šedé ekonomiky. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který má ČTK k dispozici.

Hotely, penziony a další ubytovací provozy jsou podle jejich zástupců připraveny zajišťovat a dodržovat veškerá hygienická a bezpečnostní pravidla. Mimo jiné po nezbytně nutnou dobu mohou i umožnit stravování individuální formou.

Kromě uvolnění restrikcí zástupci poskytovatelů ubytovacích služeb žádají o zvážení pomoci cestovnímu ruchu jednorázovým snížením daně z přidané hodnoty (DPH), a to až na nulovou sazbu na následující dva roky. Taková podpora by podle nich byla nejúčinnější a nejrychlejší. Státu by se efektivně vrátila ve střednědobém výhledu, napsali dále.