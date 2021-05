Koronavirus ONLINE: Nejméně nových případů od 5. září. A přes 4 miliony aplikovaných vakcín v ČR

Kempy jsou na hlavní sezonu, tedy od července do půlky srpna, podle jejich asociace téměř vyprodané. Situaci jim komplikují nejasné podmínky provozu. Neznají datum, od kdy budou moci s jistotou začít fungovat. Nevědí, zda budou moci nabízet plnou nebo jen částečnou kapacitu. Provozovatelé jsou připraveni přizpůsobit se vládním opatřením, potřebují ale, aby byla co nejdříve zveřejněna. Řekl to manažer Asociace kempů ČR Martin Písař. Jiná je situace ve velkých městech, kde je zájem o ubytováni minimální.

O obnovení provozu ubytovacích zařízení by vláda měla podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) rozhodnout na pondělním jednání. Pokud nenastane ve vývoji pandemie nic mimořádného, což nepředpokládá, fungovat by mohla začít od 24. května, a to bez omezení kapacity, řekl v pátek. Dříve kabinet uvažoval o tom, že by ubytovací provozy mohly zahájit otevření jen s obsazením 25 procent kapacity.

Zájem o pobyty v kempech a chatových osadách v létě podle dostupných dat je, uvedl Písař. Lidé je podle něj poptávají už od Velikonoc a provozovatelé musejí odpovídat na dotazy, proč není možné místa využít pro samostatná stání soběstačných karavanů či přívěsů, kdy většina parkovišť je obsazena. Časté jsou také otázky k termínu otevření kempů, řekl dále.