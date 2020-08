Koronavirus ONLINE: Nárůst těžkých případů v ČR. A drsná kritika Vojtěcha za chaos

Maturitní a přijímací zkoušky by se na jaře příštího roku opět měnily pouze v závažné situaci, při které by se vyhlašovala plošná opatření v celé společnosti a nebylo by možné zkoušky dělat. V rozhovoru to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Pro případ nouze by podle něj ministerstvu měla pomoci na situaci rychle zareagovat úprava zákona, podle které by v mimořádné situaci mohlo zkoušky změnit.

Ministr doufá v to, že jarní zkoušky se v příštím roce budou moci konat standardně jako v letech před výskytem koronaviru. Případné změny v jejich obsahu a termínech ale podle něj nelze vyloučit, pokud by se zkoušky s ohledem na epidemii nemohly uskutečnit plošně. Taková situace nastala letos na jaře, kdy se na několik týdnů uzavřely všechny školy a termíny zkoušek se musely přesunout z dubna a května na červen. Nyní ministerstvo a hygienici počítají spíše jen s krátkodobými karanténními opatřeními ve školách, kde by se vyskytla nákaza covidem-19.