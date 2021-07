Koronavirus ONLINE: Nárůst počtu nakažených v ČR zrychlil. A fronty před odběrovými místy

Se začátkem letních prázdnin se dál rozšiřuje i nabídka letů na pražském letišti. V současnosti je v letovém řádu více než 100 destinací, které nabízí přes 35 aerolinek. Během července přibudou nové přímé linky do řady evropských míst, například Ryanair bude létat do Varšavy, easyJet otevře spojení do Barcelony, Wizz Air nabídne linky do Říma i Katánie. Dnes o tom informovalo Letiště Praha. Za poslední měsíc přibyly lety do několika desítek destinací.

„Zájem Čechů o letní dovolené narůstá a tento trend bude pokračovat i během nadcházejících letních prázdnin. Doporučujeme však cestujícím, aby se na odlet pečlivě připravili a sledovali aktuálně platné podmínky pro cestování. Letecké společnosti již při odbavení musí kontrolovat náležité dokumenty, včetně vstupních formulářů cílové destinace nebo potvrzení o očkování, testu či prodělané nemoci, pokud je dané cílové země vyžadují,“ řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.