Koronavirus ONLINE: Nakazil se i Metnar. A Blatný nastínil termín návratu žáků do lavic

Vláda nepočítá s tím, že by se v Česku rozvolnila v nejbližší době opatření proti šíření koronaviru, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Skóre PES stouplo na 73 bodů, počet potvrzených případů od začátku pandemie překročil 900 tisíc. Virem se nakazil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). A ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že žáci prvního základních škol by se do lavic mohli vrátit začátkem února. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.