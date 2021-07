Koronavirus ONLINE: Na Slovensko s jednou dávkou. A přes 40 procent lidí o nákaze neví?

Expert: Slováci chtějí vytvořit tlak na neočkované

"Já si nemyslím, že by vláda chtěla omezit výjezdy do zahraničí, spíše jde opravdu o to, aby se lidé očkovali a poté mohli v klidu vyjet. Je to takový tlak na ty, kteří se nechtějí očkovat, protože buď podlehli toxické propagandě odpůrců vakcín, nebo si myslí, že očkování není potřebné. Vláda jim ukazuje, že pokud nebudou očkování, bude to mít následky. Musím říct, že je politováníhodné, že očkování proti nebezpečné chorobě vyvolává odpor a nedůvěru. Dřív lidé s očkováním problém neměli," řekl pro Lidové noviny k dění na Slovensku, které v rámci proticovidových opatření mj. zavíralo hraniční přechody s Českem, expert na tamní politickou scénu Grigorij Mesežnikov.

"Když se podíváme na statistické údaje, Slovensko oproti očekáváním zaostává v proočkovanosti. Vakcín je sice dostatek, ale procento očkovaných je poměrně nízké na formování kolektivní imunity. Odborná část politické scény je proto pro zvýšení, tudíž se pro očkované vytváří takový režim, který je bude odměňovat a na neočkované naopak vytvářet tlak," dodává odborník.