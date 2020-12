Koronavirus ONLINE: Mynář nepustil Čechy na Hrad, obává se front. A kam zamířily davy?

V Brně dnes začaly adventní trhy, proti minulému roku o zhruba dva týdny později a v mnohem skromnější podobě. Místo stovky stánků jich lidé letos kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru najdou jen přes 70, nejvíce na Zelném trhu.

Otevřené budou do 23. prosince od 10:00 do 20:00, v pátek a v sobotu do 21:00. Punč nebo svařené víno v nich zákazníci nenajdou, pro oblíbený nápoj mohou do zimních zahrádek restaurací, řekla ČTK mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.