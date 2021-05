Koronavirus ONLINE: Mutace řádila na oslavě na Opavsku. A Německo pro Čechy bez karantény

Pivovarníci podobně jako restauratéři upozorňují na to, že hostinští nemají právo vyžadovat doklady pro vstup na zahrádky. Chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví určilo konkrétní povinnosti pro zákazníky i provozovatele tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Pivovarský svaz po ministerstvu chce, aby ministerstvo definovalo, jestli jsou hosti povinní vstoupit do provozovny jenom s platným osvědčením o očkování nebo s testem, či zda provozovatelé nesmí připustit, aby se lidé bez provedených testů na zahrádkách a v provozovnách zdržovali. „V prvém případě je totiž odpovědnost na zákazníkovi, ve druhém na provozovateli. Ten by tak současně potřeboval nutné pravomoci, a to například pro domáhání se zásahu policie,“ dodává svaz. Před takovým výkladem ale svaz varuje, znamenalo by to přenesení nákladů a zodpovědnosti na podnikatele, kteří byli v posledním roce omezováni.