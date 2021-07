Koronavirus ONLINE: Mutace delta si podmanila Česko. Testy zdarma končí a nákaza ve vládě

Epidemie koronaviru v Česku po mírném zrychlení opět zpomalila. Za neděli přibylo 116 případů covidu, o 31 méně než o týden dřív. Reprodukční číslo po zhruba třech týdnech kleslo pod 1. V Česku už připadá 70 až 80 procent případů na obávanou varinatu delta, uvedl Státní zdravotní ústav. Vláda schválila konec testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Od 1. září si je budou muset lidé platit sami, výjimku budou mít děti do 12 let, lidé po první dávce vakcíny a ti, kterým zdravotní stav neumožní vakcinaci. Britský premiér Boris Johnson a ministr financí Rishi Sunak se uchýlili do karantény poté, co byli v kontaktu s ministrem zdravotnictví Sajidem Javidem, který v sobotu oznámil, že byl pozitivně testovaný na covid-19. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.