Koronavirus ONLINE: Mrazivá předpověď pro Česko. A lékař po těžké směně: Národ je ztracen

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysvětloval obtížné získávání vakcín proti koronaviru „národním sobectvím“, kdy všechny země podle něj tvrdě prosazují vlastní zájmy a do čela globální fronty na očkovací látky se prosadily nejbohatší státy. Ukrajina zatím uzavřela kontrakt na dodávku čínských vakcín, které ještě nebyly schváleny.

„Proč je to tak těžký úkol? Svět se teď nachází ve stavu mimořádného vzedmutí národního egoismu, který vyvolal již začátek pandemie,“ citoval Zelenského vyjádření na sociální síti list Ukrajinska pravda. „Všechny státy velmi tvrdě bojují výlučně jen za sebe a své zájmy. Není divu, že nejbohatší se ukázaly být prvními v globální frontě na vakcíny,“ dodal.

Prezident současně ujistil, že Kyjev se stará, aby se Ukrajinci co nejdříve dočkali očkování „nehledě na to, že zápolení mezi státy často nebývá moc čestné“. Konkrétně se Kyjev podle Zelenského domluvil na přímých dodávkách „skutečně účinné vakcíny od čínské společnosti Sinovac Biotech“, která by měla dorazit „co nejdříve“. Očkovat se ale začne až po oficiálním schválení této vakcíny, ujistil prezident a dodal, že by se to mohlo stát počátkem ledna buď v zemi výrobce, v USA, anebo v některé z evropských zemí.