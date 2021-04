Koronavirus ONLINE: Merkelová dostala první dávku vakcíny. A očkování pro 40+ na konci června?

Ve čtvrtek v Česku přibylo 3238 případů covidu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se vydal do Moravskoslezského kraje, kde si prohlédl i průběh očkování v havířovské hale. Minist zdravotnictví Petr Arenberger řekl, že pokud bude dost vakcín, dojde do konce června na registraci lidí nad nad 40 let. Německá kancléřka Angela Merkelová se nechala očkovat vakcínou AstraZeneca. Do Moskvy se kvůli Sputniku V chystá letět vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), schytal to za to ve Sněmovně. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.