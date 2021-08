Koronavirus ONLINE: Krádež vakcín z očkovacího centra. A v Německu skokově přibylo nakažených

Pokud testování ve školách po 9. září skončí, nebudou pokračovat ani omezení pro žáky a studenty, kteří se odmítnou nechat testovat. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky. Pokud by naopak testování kvůli zvýšenému výskytu pozitivních případů pokračovalo do konce září, není zatím nijak upraveno případné prodloužení restrikcí pro netestované. O tom by rozhodla krajská hygienická stanice. Na dotaz to dnes ČTK sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.