Koronavirus ONLINE: Jurečka a Pospíšil sdíleli lež o OKD. A autobusák umírá kvůli rouškám

Luxusní pětihvězdičkový hotel Apollo Palace v letovisku Messongi na řeckém ostrově Korfu je aktuálně obsazen jen asi z deseti procent. Přesto jako jeden z mála v okolí otevřel. Loni v sezoně zaměstnával více než 100 lidí, v současné době má jen asi 20 zaměstnanců. Kvůli koronaviru management v hotelu zavedl přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, mimo provoz například zůstává fitness centrum a sauna. ČTK to řekla obchodní manažerka hotelu Christine Zeppová.

Vstup do hotelu je zavřený, po zazvonění se do něj dostanou jen hosté. V recepci jsou nainstalována plexiskla, nálepky na podlaze upozorňují na dodržování bezpečné vzdálenosti. Všechen personál také nosí přes obličej ochranné štíty či roušky. Pracovnice recepce po každém novém hostovi, který na místě vyplní registrační formulář, vydezinfikují dané místo i pero. Hlavní budova směrem do zahrady má otevřeno maximum oken a dveří, aby prostorem stále cirkuloval čerstvý vzduch.

Celý hotel tvoří dvoupatrové vilky, které jsou rozmístěny po rozlehlém areálu. „V současné situaci je to velká výhoda. Hosté bydlí odděleně, nepotkávají se na chodbách, nemusejí trávit čas s ostatními klienty ve společných prostorách,“ řekla Zeppová.