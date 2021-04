Koronavirus ONLINE: Indická mutace v Česku! Nakažení jsou v izolaci, kontakty v karanténě

Ve Zlínském kraji přibylo v pátek 225 nových případů nákaz, je to o tři desítky méně než před týdnem. Zároveň jde o nejnižší počet za pátek v letošním roce, vyplývá to ze statistik ministerstva zdravotnictví.

Počet nově nakažených v kraji třetím týdnem klesá, pokles je však pozvolný. V týdnu se denní přírůstky kromě středy pohybovaly pod hranicí 300 případů. Nejméně jich bylo v pondělí, a to 210, ve středu křivka stoupla na 343 případů. Obdobně to vypadalo i předchozí týden, tehdy bylo zaznamenáno více jak 300 případů v úterý, a to 398, nejméně jich bylo naopak v pondělí a to 188 nákaz, ve zbytek týdne přibývalo do statistik v průměru 250 případů.